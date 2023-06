Tennisspielerin Maria schafft Auftakterfolg in Nottingham

Tennisspielerin Tatjana Maria hat ihr Erstrundenspiel in Nottingham gewonnen.

Nottingham - Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria ist erfolgreich ins Rasen-Tennisturnier in Nottingham gestartet. Die 35-Jährige aus Bad Saulgau gewann in der ersten Runde gegen die an Position sechs gesetzte Chinesin Zhang Shuai 6:1, 6:4.

Zu einem möglichen deutschen Achtelfinalduell kommt es allerdings nicht: Wimbledon-Viertelfinalistin Jule Niemeier aus Dortmund verlor ihre Auftaktpartie gegen die britische Qualifikantin Heather Watson 4:6, 3:6. Für Niemeier war es die vierte Erstrundenniederlage nacheinander, nach dem frühen Aus bei den French Open war sie in der Weltrangliste auf Platz 118 abgestürzt.

Das Turnier in Nottingham zählt zur Vorbereitung auf den Grand-Slam-Klassiker in Wimbledon vom 3. bis 16. Juli, bei dem Maria und Niemeier im vergangenen Jahr überrascht hatten.