WTA-Turnier in Tunesien

Eva Lys musste im Halbfinale des Turniers in Monastir krankheitsbedingt aufgeben.

Monastir - Tennisspielerin Eva Lys hat das Finale beim WTA-Turnier im tunesischen Monastir verpasst. Die 22 Jahre alte Hamburgerin musste im Halbfinale gegen die Britin Sonay Kartal beim Stand von 1:5 im ersten Satz krankheitsbedingt aufgeben. Gespielt waren gerade einmal 22 Minuten.

„Ein Halbfinale ist der schlechteste Zeitpunkt, um aufzugeben, aber leider wurde ich hier in Monastir krank. Was für ein trauriger Abschluss meiner guten Woche hier, aber manchmal ist das Leben schmerzhaft“, schrieb Lys auf der Plattform X: „Danke für die großartige Unterstützung, ich werde es eines Tages in ein Finale eines WTA-Turniers schaffen.“

Auf ihrem Weg ins Halbfinale des Hartplatzturniers der 250er-Kategorie hatte die Weltranglisten-126. unter anderem mit einem Drei-Satz-Sieg gegen die an Nummer eins gesetzte Belgierin Elise Mertens überrascht.