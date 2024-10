Tennisprofi Jan-Lennard Struff kann in Paris nicht an seinen Erstrundenerfolg anknüpfen.

Paris - Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff hat nach seinem etwas überraschenden Erstrunden-Erfolg den Einzug ins Achtelfinale des Tennisturniers in Paris verpasst. Der 34 Jahre alte Sauerländer musste sich in der zweiten Runde des Masters-1000-Events dem Franzosen Arthur Fils 3:6, 4:6 geschlagen geben. Zum Auftakt hatte Struff den favorisierten Italiener Lorenzo Musetti bezwungen.

Struff führt das Aufgebot an, das den Deutschen Tennis Bund Ende November bei der Endrunde im Davis Cup in Malaga vertritt. Spitzenspieler Alexander Zverev hatte seine Teilnahme am Nationen-Wettbewerb abgesagt. Beim Masters-1000-Turnier in Paris trifft Zverev heute Abend nach einem Freilos auf den Niederländer Tallon Griekspoor.