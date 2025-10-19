Im Halbfinale in Stockholm läuft für Holger Rune eigentlich alles nach Plan, ehe er urplötzlich aufgeben muss. Der junge Däne wird nun monatelang mit einem Achillessehnenriss ausfallen.

Stockholm - Auch Ex-Trainer Boris Becker äußerte sein Mitgefühl: Tennis-Profi Holger Rune fällt nach seiner schweren Verletzung beim ATP-Turnier in Stockholm monatelang aus. „Es wird eine Weile dauern, bis ich wieder auf dem Platz stehen kann. Es ist hart“, schrieb der junge Däne am Tag nach seiner plötzlichen Aufgabe in Stockholm auf Instagram. Seine Achillessehne sei vollständig gerissen, bereits nächste Woche stehe die Operation an, danach die Reha.

„Ich wünsche ihm eine vollständige und schnelle Genesung“, schrieb Becker auf der Plattform X. Das deutsche Tennis-Idol hatte den derzeitigen Weltranglisten-Elften zeitweise betreut.

Fritz und Draper kritisieren Überbelastung

Schon auf dem Platz hatte der 22-Jährige sofort nach dem Vorfall einen Riss seiner linken Achillessehne vermutet - am Sonntag räumte eine Untersuchung in Monaco dann alle Zweifel aus. Rune wird damit in jedem Fall mehrere Monate pausieren müssen.

Zuvor war für Rune in Stockholm eigentlich alles nach Plan gelaufen. Dann musste der Topgesetzte des Turniers am Samstag im Halbfinale gegen den Franzosen Ugo Humbert beim Stand von 6:4, 2:2 plötzlich aufgeben, weinte danach auf seiner Bank und konnte den Platz nur gestützt von einem Betreuer verlassen.

Die ATP-Profis Jack Draper und Taylor Fritz kritisierten nach Runes Verletzung die von ihnen wahrgenommene Überbelastung der Spieler im vollgepackten Tour-Kalender - eine immer wiederkehrende Diskussion im Profi-Tennis.