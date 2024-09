Die deutschen Tennis-Herren haben beste Chancen, sich für die Davis-Cup-Finals in Malaga zu qualifizieren. Dass sie nach zwei Gruppenspielen eine so hervorragende Ausgangsposition haben, überrascht.

Zhuhai - Das deutsche Davis-Cup-Team steht nach einem Coup gegen Chile dicht vor dem Erreichen der Finalrunde der Top Acht. Dank Maximilian Marterer und Yannick Hanfmann sicherten sich die Tennis-Herren im chinesischen Zhuhai im zweiten Gruppenspiel den zweiten Sieg. Schon nach den beiden Einzeln führte die stark ersatzgeschwächte Auswahl uneinholbar mit 2:0.

Zunächst dominierte Marterer gegen Chiles Ersatzmann Tomas Barrios Vera klar mit 6:1, 6:3. Dann überraschte Hanfmann mit einer starken Vorstellung gegen den Weltranglisten-22. Alejandro Tabilo und setzte sich 7:5, 6:4 durch.

Schon beim 3:0 gegen die Slowakei am Dienstag hatte der Gesamterfolg vor dem abschließenden Doppel der US-Open-Finalisten Tim Pütz und Kevin Krawietz festgestanden. Chile war auf dem Papier die am stärksten besetzte Auswahl der Gruppe. Die Südamerikaner verloren aber ihren Auftakt gegen die USA und traten im Einzel gegen die Deutschen ohne Top-30-Spieler Nicolas Jarry und den früheren Top-20-Profi Cristian Garin an.

Erhoffte Chance auf Sprung unter die Top Acht rückt näher

Zwei Siege könnten für das Weiterkommen reichen. Damit könnte Deutschland bereits am spielfreien Freitag den Sprung zur Endrunde im spanischen Malaga sicher haben. Sollte sich die USA gegen die Slowakei behaupten, wäre dem Team einer der ersten beiden Plätze in der Gruppe nicht mehr zu nehmen. In Malaga spielen acht Nationen vom 19. bis 24. November um den prestigeträchtigen Titel. Im Falle der Qualifikation dürfte die deutsche Aufstellung dort anders aussehen.

Am viel kritisierten Austragungsort Zhuhai machten Hanfmann und Marterer die Absagen der deutschen Topspieler bisher überzeugend wett. Teamchef Michael Kohlmann muss auf den Weltranglisten-Zweiten Alexander Zverev ebenso verzichten wie auf die beiden verletzten Jan-Lennard Struff und Dominik Koepfer.

Im abschließenden dritten Gruppenspiel in China tritt die Mannschaft des Deutschen Tennis Bunds am Samstag noch gegen die USA an (8.00 Uhr MESZ/DF1/DAZN und TennisChannel).