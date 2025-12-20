Julia Taubitz ist schwach in die olympische Saison gestartet. Im dritten Weltcup-Rennen fährt sie erstmals ganz nach vorn. Eine olympische Medaille fehlt der besten Rodlerin der letzten Jahre noch.

Lake Placid - Die deutsche Rodlerin Julia Taubitz hat sich in der Olympia-Saison beim Weltcup in Lake Placid/USA stark verbessert präsentiert und ihren ersten Saisonsieg eingefahren. Im dritten Weltcup-Rennen der Saison siegte die Weltmeisterin knapp vor gleich drei US-Amerikanerinnen. Merle Fräbel wurde Sechste, Anna Berreiter Achte, Anka Jänicke stürzte im ersten Durchgang.

Taubitz lag nach dem ersten Durchgang noch auf Platz drei, mit der schnellsten Zeit des Tages fuhr die 29-Jährige im zweiten Durchgang dann zu ihrem 20. Einzel-Weltcup-Sieg. Sie verwies die Amerikanerinnen Ashley Farquharson, Summer Britcher und Emily Fischnaller auf die Plätze.

Fräbel im Gesamt-Weltcup vorn

Im Gesamt-Weltcup liegt nach drei von neun Rennen nun Fräbel gleichauf mit der Österreicherin Hannah Prock vorn (185 Punkte). Taubitz, die in den vergangenen vier Jahren den Gesamt-Weltcup gewonnen hat und bei den ersten beiden Saisonrennen ungewohnt hinterherfuhr, schob sich auf Rang vier (174 Punkte).

Höhepunkt der Saison sind die olympischen Wettbewerbe in Cortina d'Ampezzo im Februar. Eine olympische Medaille fehlt Taubitz noch. Bei den Spielen 2018 in Pyeongchang war die Sächsin als damals viertbeste Deutsche nicht am Start, 2022 in Peking war sie als Favoritin im zweiten Lauf gestürzt.

Doppelsitzer-Rennen wegen starken Winden verschoben

Die ebenfalls für Freitag geplanten Rennen der Doppelsitzer in Lake Placid waren wegen „einer plötzlichen Verschlechterung der Wetterbedingungen, insbesondere starker Winde“ auf Samstag (ab 14.45 Uhr/MEZ) verschoben worden. Das teilte der Weltverband FIL kurz vor den vorgesehenen Starts mit.

Nach den beiden Doppelsitzer-Rennen stehen am Samstagabend deutscher Zeit noch der Männer-Einsitzer (ab 18.00 Uhr) und die beiden Mixed-Wettbewerbe (ab 20.45 Uhr) auf dem Programm.