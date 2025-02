Der Syntainics MBC hat Geschichte geschrieben und das Top Four in iegener Halle gewonnen. Wer im Finale herausragte.

Weissenfels/SID. - Nach dem Sensationssieg über Titelverteidiger Bayern München hat der Syntainics MBC auch die Bamberg Baskets geschlagen und zum ersten Mal den Pokal der Basketball Bundesliga (BBL) gewonnen. Die Gastgeber setzten sich im Finale des Top-Four-Turniers in Weißenfels am Sonntagnachmittag mit 97:87 (50:39) gegen die Franken durch, es ist der erste nationale Erfolg für den Klub. 2004 hatten die Wölfe im Fiba Europe Cup triumphiert.Dem MBC, der Titelverteidiger und Titelfavorit München im Halbfinale am Samstag (95:93) völlig unerwartet ausgeschaltet hatte, gelang in eigener Halle das erträumte Happy End. Bamberg muss dagegen nach dem Halbfinalerfolg über Aufsteiger Skyliners Frankfurt (76:63) weiter auf seinen ersten Titel seit dem Pokalsieg 2019 warten. Damals hatte der frühere Serienmeister zum sechsten Mal im Wettbewerb triumphiert.

Im Endspiel in der ausverkauften Weißenfelser Stadthalle, kleinste Arena der Liga, nutzte der MBC vor 3000 Zuschauern in der Anfangsphase die vielen Ballverluste des Gegners und setzte sich durch einen 9:0-Lauf auf 30:17 ab (11. Minute). Das Team von Trainer Janis Gailitis, wie sein Gegenüber Anton Gavel erst seit dem vergangenen Sommer im Amt, traf wie am Vortag hochprozentig von der Dreierlinie.

Nach der Pause präsentierte sich Bamberg besser und blieb dran, schaffte es zunächst aber nicht, für einen einstelligen Rückstand zu sorgen. Charles Callison erhöhte für die Wölfe Ende des dritten Viertels per Buzzerbeater auf 75:60, legte zu Beginn der letzten zehn Minuten direkt einen weiteren Dreier nach. Zwar verkürzten die Oberfranken in der Schlussphase auf 78:87 (35.) und sorgten für etwas Spannung, doch der MBC um seine Topscorer Michael Devoe (27 Punkte) und Martin Breunig (16) brachte den Sieg letztlich sicher nach Hause.