New Orleans, San Francisco, Los Angeles - und dann geht es nach Atlanta. Die NFL hat den Gastgeber für den Super Bowl 2028 bekanntgegeben.

2028 wieder Gastgeber des Super Bowls: Das Mercedes-Benz Stadium in Atlanta.

Atlanta - Atlanta hat den Zuschlag für den Super Bowl LXII bekommen. Die Teambesitzer der NFL vergaben das Endspiel um die Meisterschaft für das Jahr 2028 an die Stadt im US-Bundesstaat Georgia. Zuletzt war das Mercedes-Benz Stadium 2019 Austragungsort, als sich die New England Patriots gegen die Los Angeles Rams durchsetzten.

Es ist das vierte Mal, dass die Heimatstadt der Atlanta Falcons den Super Bowl ausrichtet. Die beiden ersten Ausgaben fanden noch im inzwischen abgerissenen Georgia Dome statt.

Am Ende dieser Saison ist New Orleans Gastgeber. 2026 folgt Santa Clarita vor den Toren von San Francisco, 2027 ist erneut das SoFi Stadium in der Metropolregion Los Angeles dran.