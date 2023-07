Roanne - Europameister Fabio Jakobsen ist bei der 110. Tour de France ausgestiegen. Das teilte sein Team QuickStep-Soudal mit.

Der Sprinter leide noch immer an den Folgen eines Sturzes auf der vierten Etappe. „An diesem Punkt scheint es für mich unmöglich zu sein, Paris zu erreichen. Ich kann einfach nicht regenerieren. Mein Körper erholt sich nicht von dem Sturz“, sagte der 26-Jährige. Jakobsen hatte im Vorjahr eine Etappe bei der Tour gewonnen.

In den nächsten Tagen wäre der Niederländer möglicherweise aus dem Zeitlimit gefallen. Bis einschließlich Mittwoch ist die Tour in den Bergen unterwegs. Schon in den Pyrenäen musste Jakobsen kämpfen, um im Rennen zu bleiben. Für den endschnellen Mann war es die letzte Tour für das belgische Team. Jakobsen hatte kürzlich angekündigt, QuickStep-Soudal zu verlassen. Als neuer Arbeitgeber ist das DSM-Team um John Degenkolb im Gespräch.