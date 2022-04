Stroll lobt Teamkollege Vettel: „Cooler Typ“

Imola - Formel-1-Pilot Lance Stroll hat den Austausch mit seinem Aston-Martin-Teamkollegen Sebastian Vettel gelobt. „Ich genieße es, mit Seb zusammenzuarbeiten“, sagte der 23-jährige Kanadier bei einer Medienrunde in Imola.

Vettel habe „viel Erfahrung und Wissen“ in das Team gebracht. Der viermalige Weltmeister sei eine „großartige Ergänzung“ und ein „cooler Typ“. Vettel hatte im September 2020 seinen Wechsel zur kommenden Saison von Ferrari zum ambitionierten englischen Werksteam verkündet. In dieser Saison läuft es für Aston Martin nach der Regelrevolution überhaupt nicht. Als einziger Rennstall ist Aston Martin vor dem vierten Saisonrennen im italienischen Imola noch ohne Punkt.

„Wir sind in einer Phase des Wachstums“, sagte Stroll, dessen Vater Lawrence Teammitbesitzer ist. Der Rennstall befinde ich im Aufbauprozess. „Ich hoffe, dass wir in eine Position kommen, in der wir um Punkte kämpfen können“, meinte Lance Stroll über die weiteren Aussichten für diese Saison.