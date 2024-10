Die Saison der Pittsburgh Steelers läuft vielversprechend, auch gegen die New York Giants holt das Team einen Sieg - und nutzt damit einen Patzer der Konkurrenz so richtig aus.

Pittsburgh - Die Pittsburgh Steelers haben sich durch einen Sieg gegen die New York Giants der Verfolgergruppe hinter den Kansas City Chiefs angeschlossen. Das 26:18 war der sechste Sieg für die Steelers, die damit die AFC North anführen und den Patzer der Baltimore Ravens vom Sonntag ausnutzten. Quarterback Russell Wilson führte die Steelers zum zweiten Sieg in seinem zweiten Einsatz nach überstandener Verletzung und hatte einen Touchdown-Pass auf Calvin Austin. Austin erzielte noch einen zweiten Touchdown, als er einen Punt über 73 Yards in die Endzone trug und damit zum Mann des Spiels avancierte.

Für die Giants, bei denen der Stuttgarter Jakob Johnson die vierte Partie in Serie nicht im aktiven Kader stand, war es die sechste Niederlage im achten Saisonspiel. Die Playoffs sind für das Team realistischerweise bereits außer Reichweite. In der NFC sind die Washington Commanders als eines der Teams mit sechs Siegen ganz vorn mit dabei. Einzig die Chiefs, die in dieser Saison zum dritten Mal in Serie den Super Bowl gewinnen wollen, sind mit sieben Siegen in sieben Spielen noch ungeschlagen.