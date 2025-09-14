Bei den Sommerspielen in Paris war Julien Alfred die schnellste Sprinterin über 100 Meter, bei der WM muss sie sich mit Rang drei begnügen. Der Titel geht an eine Amerikanerin.

Tokio - Die amerikanische Staffel-Olympiasiegerin Melissa Jefferson-Wooden ist die schnellste Frau der Welt über 100 Meter. Die 24-Jährige gewann bei der Leichtathletik-WM in Tokio das Finale in 10,61 Sekunden vor der Jamaikanerin Tina Clayton, die nach 10,76 Sekunden ins Ziel kam. Mit acht weiteren Hundertstelsekunden Rückstand belegte Olympiasiegerin Julien Alfred aus St. Lucia Rang drei.

Die deutsche Meisterin Gina Lückenkemper war im Halbfinale ausgeschieden. 11,11 Sekunden waren zu wenig für den Endlauf, den sie auf globaler Ebene unbedingt im Einzel erreichen möchte. Erstmals fand dieser bei einer WM am selben Abend auch das 100-Meter-Finale der Männer statt.