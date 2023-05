Madrid (dpa) – - Beim internationalen Fünf-Sterne-Springturnier in Madrid hat der 24-jährige Philipp Schulze Topphoff (Havixbeck) den besten Platz aus deutscher Sicht belegt. Im Sattel von Clemens de la Lande wurde Schulze Topphoff Vierter.

Der ehemalige Europameister der U21-Springreiter hat den Umlauf ohne Hindernisfehler absolviert, leistete sich aber drei Zeitstrafpunkte und verpasste so das Stechen.

Der Sieg ging in Madrid an die für Australien startende Edwina Tops-Alexander auf Fellow Castlefield. Dieses Paar war das einzige, das in Umlauf und Stechen ohne Strafpunkte blieb. Platz zwei sicherte sich der Däne Andreas Schou auf Darc de Lux vor dem Niederländer Jur Vrieling auf Long John Silver. Der Zweit- und Drittplatzierte mussten im Stechen jeweils lediglich einen Strafpunkt für Überschreitung der erlaubten Zeit notieren. 40 Paare standen auf der Starterliste in Madrid, nur drei von ihnen konnten sich mit fehlerfreien Umläufen für das Stechen qualifizieren.

Neben Schulze Topphoff waren vier weitere Reiter aus Deutschland am Start. Patrick Stühlmeyer (Steinfeld) und Drako de Maugre sammelten im Umlauf einen Hindernis- und Zeitfehler, so dass sie am Ende mit fünf Strafpunkten auf Rang 16 landeten. Gerrit Nieberg (Sendenhorst) und Ben leisteten sich gleich vier Hindernisfehler, Katrin Eckermann (Sassenberg) und Cala Mandia schieden nach Sturz aus und Christian Kukuk (Riesenbeck) verzichtete auf Mumbai nach zwei Hindernisfehlern auf das Beenden des Parcours.

Madrid war die vierte von 15 Etappen der Springsportserie Global Champions Tour, hinzu kommen die Playoffs im November in Prag. Im Juli steht die einzige deutsche Etappe der Tour in Riesenbeck im Kalender. Riesenbeck ist Etappe Nummer zehn.