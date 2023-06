Springreiter Kukuk Zweiter in Saint Tropez

Saint-Tropez - Beim internationalen Fünf-Sterne-Turnier in Saint-Tropez hat Christian Kukuk (Riesenbeck) knapp den Sieg verpasst. Auf Mumbai absolvierte der Vize-Mannschafts-Europameister von 2021 den Stechparcours fehlerfrei in 38,88 Sekunden.

Der Sieger, Julien Epaillard aus Frankreich, war 48 Hundertstelsekunden schneller. Der WM-Teilnehmer saß im Sattel von Donatello d’Auge.

Kukuk, der Angestellter im Stall von Ludger Beerbaum ist, kassierte 60.000 Euro Preisgeld, der Sieger erhielt 100.000 Euro. Auch Simon Delestre, der 2022 zusammen mit Epaillard im französischen WM-Team ritt, beendete den Stechparcours ohne Fehler und wurde in der Zeit von 39,32 Sekunden Dritter.

Saint Tropez war die fünfte Etappe der Springsportserie Global Champions Tour, 15 Etappen sind es in dieser Saison insgesamt, hinzu kommen die Playoffs im November in Prag. Im Juli steht die einzige deutsche Etappe der Tour in Riesenbeck im Kalender.