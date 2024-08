Villablino - Radstar Wout van Aert hat seinen vierten Etappensieg bei der Spanien-Rundfahrt knapp verpasst. Der Belgier musste sich auf der 14. Etappe über 200,5 Kilometer von Villafranco del Bierzo nach Villablino im Sprint dem Australier Kaden Groves geschlagen geben. Für van Aert, Olympia-Bronzemedaillengewinner im Einzelzeitfahren, war es aber schon die siebte Podiumsplatzierung bei der diesjährigen Vuelta.

In der Gesamtwertung liegt der Australier Ben O'Connor weiter in Führung. Sein Vorsprung auf den dreimaligen Gesamtsieger Primoz Roglic beträgt aber nur 1:21 Minuten. Womöglich gelingt dem Slowenen vom deutschen Red-Bull-Team bereits am Sonntag bei der Bergankunft in Valgrande-Pajares Cuitu Negru die Übernahme des Roten Trikots. Weiter auf einem starken siebten Platz liegt Youngster Florian Lipowitz mit einem Rückstand von nur 4:29 Minuten.

Roglic hatte am Samstag eine Schrecksekunde zu überstehen, als er in der Abfahrt in Richtung Zielort einen Reifendefekt hatte und mit einem Reserverad den Anschluss wieder herstellen musste.

Am Sonntag wartet zum Ende der 15. Etappe der 18,9 Kilometer lange Schlussanstieg der höchsten Kategorie mit durchschnittlich 7,1 Prozent Steigung. Die Vuelta endet am 8. September in Madrid.