So ist die Darts-WM im Fernsehen und im Stream zu sehen

London - Ab diesem Mittwoch (20.00 Uhr) wird im Londoner Alexandra Palace Darts gespielt. Der TV-Sender Sport1 und der Streamingdienst DAZN bieten ein ausführliches Programm rund um die WM.

Sport1 sendet 145 Stunden live aus der britischen Hauptstadt, dazu soll es ausführliche Zusammenfassungen geben. Insgesamt taxiert der Sportsender sein Sendevolumen auf „über 170 Stunden“. Kommentator Basti Schwele wird dabei vom ehemaligen Teilnehmer Robert Marijanovic und dem Chef der PDC Europe, Werner von Moltke, begleitet.

DAZN setzt wie in den vergangenen Jahren stark auf Kommentator Elmar Paulke, als Experte wird Tomas Seyler eingesetzt. Beim Streamingdienst werden alle Sessions, die meist täglich um 13.30 Uhr und 20.00 Uhr starten, bis zum Finale am 3. Januar live zu sehen sein. Insgesamt sind vier Deutsche in London dabei. Der erst 16 Jahre alte Fabian Schmutzler greift am Donnerstagabend ins Turnier ein. Am Sonntag kommt es zum deutschen Duell zwischen Florian Hempel und Martin Schindler. Die deutsche Nummer eins, Gabriel Clemens, startet am 23. Dezember.