Val St. Come - Die deutsche Ausnahme-Snowboarderin Ramona Hofmeister ist Richtung Saisonfinale und Weltmeisterschaft weiter in Topform. Die Oberbayerin (28) gewann den Weltcup von Val St. Come in Kanada und feierte den vierten Sieg in zuletzt sechs Rennen.

Auf dem Parallel-Riesenslalom-Kurs in der Provinc Quebec ließ sich die Qualifikationsschnellste auch in den K.-o.-Runden nicht bezwingen - im Endlauf schlug sie Sabine Payer aus Österreich. Teamkollegin Cheyenne Loch (30) verpasste durch eine Niederlage im kleinen Finale den dritten Rang.

Eine deutsche Überraschung gab es beim Snowboardcross in Cortina d'Ampezzo. Der Allgäuer Kurt Hoshino raste in seinem erst sechsten Weltcup-Rennen sensationell als Zweiter auf das Podest. Er wurde nur von Aidan Chollet aus Frankreich geschlagen.

„Geisteskrank“, sagte Hoshino wenige Tage vor seinem 24. Geburtstag. Er war vor vier Jahren aus den USA zu Snowboard Germany gekommen. „Das ist unglaublich.“ Ende März steht für die Snowboarder der Saisonhöhepunkt bei der WM in der Schweiz an.