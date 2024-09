Zürich - Top-Favorit Tadej Pogacar ist neuer Straßenrad-Weltmeister. Der 26-Jährige siegte in Zürich als Solist und gewann als erster Slowene das begehrte Regenbogen-Trikot. In dem 273,9 Kilometer langen Rennen attackierte Pogacar bereits 100 Kilometer vor dem Ziel und lag am Ende 34 Sekunden vor dem Australier Ben O'Connor. Dritter wurde der niederländische Titelverteidiger Mathieu van der Poel.

Die sechs deutschen Starter verpassten zwar einen Platz in den Top Ten, präsentierten sich aber in guter Verfassung. Simon Geschke und Florian Lipowitz waren in Spitzengruppen vertreten. Am Ende wurde Georg Zimmermann auf Platz 15 bester Fahrer des Bundes Deutscher Radfahrer.

Schweigeminute am Start

Schon der Start in Winterthur stand im Zeichen des Gedenkens an die am Freitag gestorbene Junioren-Radsportlerin Muriel Furrer. Das sechsköpfige Schweizer Team stand beim Start in der ersten Reihe neben Weltverbands-Präsident David Lappartient, es wurde wie schon im Frauen-Rennen am Tag zuvor eine Schweigeminute abgehalten. Sichtlich mitgenommen begab sich das Peloton auf die Strecke. Der Schweizer Verband hatte seinen Fahrern freigestellt, angesichts der Umstände auf einen Start zu verzichten.