Nach erfolgreichem Saisonauftakt legt Ex-Tourneesieger Stefan Kraft Ende November eine Weltcup-Pause ein. Er will die Geburt seines ersten Kindes nicht verpassen. Nun meldet er sich glücklich zurück.

Berlin - Der österreichische Skispringer Stefan Kraft ist erstmals Vater geworden. Das gab der ehemalige Tourneesieger und mehrfache Weltmeister bei Instagram bekannt. „Willkommen auf der Welt, unsere kleine Prinzessin. Alle sind gesund und wir sind überwältigt von Liebe“, schrieb der 32-Jährige.

Kraft hatte in der laufenden Olympia-Saison einen starken Auftakt im Weltcup hingelegt und im schwedischen Falun sogar ein Springen gewonnen. Kurz darauf kündigte der Team-Olympiasieger von 2022 dann aber Ende November eine Weltcup-Pause an - er wolle die Geburt seines Kindes nicht verpassen. Nun hat sich der Österreicher mit der frohen privaten Kunde zurückgemeldet.

Ob Kraft schon zu den Wettbewerben im sächsischen Klingenthal am kommenden Wochenende in den Weltcup zurückkehrt, ist noch nicht bekannt.