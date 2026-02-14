„Guido, die ist für dich“: Mit einer bewegenden Geste erinnert der Skeleton-Pilot Axel Jungk an einen langjährigen Freund.

Cortina d'Ampezzo - Skeleton-Pilot Axel Jungk hat seine olympische Silbermedaille von Cortina d'Ampezzo einem ganz besonderen Menschen gewidmet. Im Moment des Erfolges dachte Jungk an einen langjährigen Freund, den er seit über 30 Jahren kannte und der im vergangenen Jahr an Krebs gestorben war. „Dem widme ich definitiv diese Medaille. Guido, die ist für dich“, sagte der 34-Jährige. Die beiden waren demnach früher gemeinsam Ski gesprungen, ehe Jungk in den Eiskanal wechselte.

Jungk, der vor vier Jahren in Peking auch bereits Silber gewonnen hatte, musste sich am Freitag nur dem überragenden Briten Matt Weston geschlagen geben. Peking-Olympiasieger Christopher Grotheer holte Bronze.