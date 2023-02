Berlin - Trotz Platz Eins in der regulären Saison ist Team Vitality in der LoL-Liga LEC gegen SK Gaming ausgeschieden. Astralis war im Entscheidungsspiel gegen ein starkes MAD Lions chancenlos.

„Es war praktisch, dass wir uns gestern aufwärmen konnten“, sagte SK-Jungler Mark „Markoon“ van Woensel im Interview nach dem Spiel. „Wir haben sogar schon einige Probleme beheben können. Aber das ist nichts gegen Heretics, sie haben uns ins Schwitzen gebracht.“

Trotz des 2:0-Sieg gegen Team Heretics am Vortag galt SK im ersten Entscheidungsspiel des Tages nicht als Favorit. Vitality gelang auch der bessere Start in die Serie, konnte diesen jedoch nicht nutzen. Denn während der Gegner Schwächen in der Kommunikation aufwies, drehte SK einen großen Rückstand noch. Mit einem souveränen Sieg im das zweiten Spiel machte die Kölner Organisation schließlich den unerwarteten Einzug in die Playoffs perfekt.

Die zweite Partie des Tages hatte dagegen keine Überraschung zu bieten. In zwei einseitigen Spielen erwies sich MAD Lions als zu starker Gegner für Astralis. Im Vergleich zum vergangenen Jahr, in dem Astralis beide Splits am Tabellenende abschloss, ist der geteilte fünfte Platz dennoch eine deutliche Verbesserung.