Miami - Billie-Jean-King-Cup-Spielerin Laura Siegemund hat beim Masters in Miami ihr Erstrundenmatch gewonnen. Die 35-Jährige aus Filderstadt gewann am Dienstag (Ortszeit) 6:3, 6:4 gegen Maya Sherif aus Ägypten. Siegemund trifft als nächstes auf die an Nummer 21 gesetzte Spanierin Paula Badosa.

Tamara Korpatsch unterlag bei dem mit 8,8 Millionen US-Dollar dotierten Hartplatzturnier in Florida dagegen Tereza Martincova aus Tschechien 6:4, 4:6, 3:6. Im Hauptfeld vertreten sind aus deutscher Sicht noch Tatjana Maria, Anna-Lena Friedsam und Jule Niemeier.