weather bedeckt
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. Sportmix
    4. >

  4. Handball-EM: Sieg in letzter Sekunde: Portugal EM-Fünfter

Handball-EM Sieg in letzter Sekunde: Portugal EM-Fünfter

Portugal und Schweden liefern sich im EM-Platzierungsspiel einen Kampf auf Augenhöhe, der erst mit dem letzten Wurf entschieden wird.

Von dpa 30.01.2026, 16:44
Lieferten sich einen harten Kampf um Platz 5: Schweden und Portugal.
Lieferten sich einen harten Kampf um Platz 5: Schweden und Portugal. Sina Schuldt/dpa

Herning - Der WM-Vierte Portugal hat sich in letzter Sekunde den fünften Platz bei der Handball-Europameisterschaft gesichert. Martim Costa traf fast mit der Schlusssirene zum 36:35 (16:16)-Sieg gegen Co-Gastgeber Schweden und löste damit großen Jubel bei den Südeuropäern aus. 

Costa avancierte nicht nur zum Matchwinner, sondern war mit neun Toren auch bester Werfer für die Portugiesen. Für Rekord-Europameister Schweden traf Lukas Sandell (8) am häufigsten.