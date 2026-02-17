Hudayriyat Island - Doppel-Olympiasieger Remco Evenepoel präsentiert sich nach seinem Wechsel zum deutschen Red-Bull-Radrennstall weiter in starker Frühform. Der Belgier gewann bei der UAE-Tour das Einzelzeitfahren über 12,2 Kilometer in Hudayriyat Island und verbuchte damit schon seinen siebten Saisonsieg. Evenepoel löste nach der zweiten Etappe auch den mexikanischen Jungstar Isaac del Toro an der Spitze der Gesamtwertung ab.

Von den großen Stars sind Vorjahressieger und Weltmeister Tadej Pogacar sowie der zweimalige Tour-Champion Jonas Vingegaard beim WorldTour-Rennen allerdings nicht am Start. Evenepoel ist seit dieser Saison Teamkollege des deutschen Tour-de-France-Dritten Florian Lipowitz. Zusammen soll das Duo in diesem Sommer bei der Frankreich-Rundfahrt als Doppelspitze fungieren, eine klare Kapitänsrolle gibt es im Team nicht.

Evenepoel war am Dienstag in seiner Spezialdisziplin Zeitfahren erneut nicht zu schlagen. Der Belgier siegte mit einem Vorsprung von sechs Sekunden auf den einstigen WM-Dritten Joshua Tarling aus Großbritannien. Del Toro hatte gar 42 Sekunden Rückstand. Die Rundfahrt durch die Vereinigten Arabischen Emirate endet am Sonntag in Abu Dhabi.