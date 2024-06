Mit Jan-Lennard Struff gehen am Montag die Erstrundenpartien in Wimbledon los. Der größte deutsche Hoffnungsträger ist noch nicht angesetzt.

Am Tennis-Turnier in Wimbledon nehmen zwölf deutsche Athleten und Athletinnen teil.

London - French-Open-Finalist Alexander Zverev kann sich noch einen Tag länger auf seinen ersten Auftritt in Wimbledon vorbereiten. Der beste deutsche Tennisprofi wird seine Erstrundenpartie gegen den Spanier Roberto Carballés Baena noch nicht am Montag bestreiten, wie aus dem Spielplan hervorgeht. Damit sollte Zverev beim dritten Grand-Slam-Turnier des Jahres erst am Dienstag erstmals im Einsatz sein. Auch die frühere Weltranglisten-Erste Angelique Kerber wird voraussichtlich am zweiten Turniertag gegen ihre Auftaktgegnerin Julia Putinzewa aus Kasachstan antreten.

Sieben der zwölf deutsche Teilnehmer müssen dagegen am Montag ran. Jan-Lennard Struff bekommt es mit dem Ungarn Fabian Marozsan zu tun (12.00 Uhr/Prime). Yannick Hanfmann ist in der dritten Partie des zweitgrößten Courts Herausforderer des italienischen Weltranglisten-Ersten Jannik Sinner. Auch Dominik Koepfer, Daniel Altmaier, Maximilian Marterer, Tamara Korpatsch und Qualifikantin Eva Lys spielen am Montag.