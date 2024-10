Eskalation in Nahost

Sofia - Aufgrund der eskalierenden Lage in Nahost verzichten einige Basketballspieler von Hapoel Tel Aviv und Trainer Stefanos Dedas auf eine Rückkehr nach Israel. Der griechische Coach sowie die Spieler Braian Angola, Marcus Foster, Ishmail Wainright, Bruno Caboclo, Ben Bentil und Johnathan Motley fliegen nach ihrem Sieg im Eurocup gegen den BC Wolves nicht mit ihren Teamkollegen von Sofia nach Israel. Sie bleiben stattdessen aus Sicherheitsgründen in der bulgarischen Hauptstadt und bereiten sich dort auf das nächste internationale Spiel in Belgrad gegen Besiktas Istanbul vor, wie Hapoel mitteilte.