Norweger Warholm (r) muss nach der Niederlage gegen Duplantis beim Meeting am Donnerstag in einem schwedischen Trikot laufen.

Zürich - Stabhochsprung-Star Armand Duplantis hat das Show-Duell der Weltrekordler gegen Hürden-Läufer Karsten Warholm über 100 Meter auf der Bahn für sich entschieden. Der Schwede gewann den Vergleich der Olympiasieger und Weltmeister in Zürich nach einem Blitz-Start in bemerkenswerten 10,37 Sekunden gegen den Norweger, der in 10,47 Sekunden eine persönliche Bestzeit lief. Beide hatten sich dazu verabredet, einmal gegeneinander anzutreten, nachdem Duplantis den vier Jahre älteren Warholm herausgefordert hatte.

Der Norweger muss nun am Donnerstag beim Diamond-League-Meeting in Zürich in einem schwedischen Trikot antreten. „Das wird definitiv das letzte Mal“, sagte Warholm schmunzelnd und lobte den schnellen Start seines Freundes und Rivalen. „Ich bin ziemlich gut drauf. Hört auf, mit mir zu spielen“, scherzte der nur „Mondo“ genannte Sieger.

Präsentation im Bademantel

Die beiden Skandinavier wurden den Zuschauern auf der nicht komplett gefüllten Haupttribüne im Letzigrund vor dem Duell wie Boxer präsentiert. Warholm trug einen roten Bademantel, Duplantis einen blauen. Schon zuvor hatten sie sich tagsüber auf der Bahn Auge in Auge gegenübergestanden, konnten sich aber ein Schmunzeln nicht verkneifen.

Während Weltrekordler Warholm zuletzt in Paris mit Silber über 400 Meter Hürden zufrieden sein musste, hatte Duplantis bei seinem zweiten Olympiasieg den Weltrekord auf 6,25 Meter geschraubt. Mittlerweile hat er ihn sogar auf 6,26 Meter gesteigert.

Warholm mit besserer Vorleistung

Der 24-Jährige war 2018 als Junior 10,57 Sekunden gesprintet, Warholm brachte als Bestzeit 10,49 Sekunden aus dem Jahr 2017 in das Duell mit. Es war am Tag vor dem traditionellen Meeting in Zürich eingebettet in ein eineinhalbstündiges Programm aus Sport und Show. In der als sehr traditionell geltenden Leichtathletik werden zunehmend neue Formate getestet, um auch ein jüngeres Publikum anzusprechen.