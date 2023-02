Belgrad - Serbiens Basketballer haben sich als letzte Mannschaft für die Weltmeisterschaft qualifiziert. Zum Abschluss der Qualifikation gewann das Team des früheren Bundestrainers Svetislav Pesic in Belgrad gegen Großbritannien klar mit 101:83.

Die WM findet vom 25. August bis 10. September auf den Philippinen, in Japan und Indonesien statt. Dann will auch Serbiens NBA-Star Nikola Jokić dabei sein. Deutschland hatte sich bereits Ende des vergangenen Jahres das WM-Ticket gesichert. Die Auslosung findet am 29. März in Manila statt.