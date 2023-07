Seoul Infernal und Atlanta auf Top-Kurs in Overwatch League

Zielgerade in Sicht

In der Region Ost war Seoul Infernal erwartbar dominant am ersten Spieltag des OWL-Sommerturniers. (Archivbild)

Los Angeles (dpa) – - Seoul Infernal hat mit einem dominanten 3:0 gegen Hangzhou Spark die Tabellenspitze der Region Ost der Overwatch League erklommen. Zum Start des Sommerturniers steht das ehemals als Philadelphia Fusion bekannte Team damit gut da.

Den zweiten Tabellenplatz teilen sich vorerst Guangzhou Charge und Shanghai Dragons. Sie behaupteten sich gegen das Contenders-Team 02 Blast, beziehungsweise Seoul Dynasty jeweils 3:1.

Das Sommerturnier eröffnet hatten am Vortag drei Spiele in der Region West. Tabellenführer Atlanta Reign baute in einem vernichtenden 3:0-Sieg gegen London Spitfire seine Vorherrschaft als ungeschlagener König des Westens weiter aus. Auch die Begegnungen von Florida Mayhem gegen Houston Outlaws und San Francisco Shock gegen Los Angeles Gladiators endeten jeweils 3:0.

In beiden Regionen zählt fortan jeder Sieg. Im Westen qualifizieren sich die besten drei Teams automatisch für die Playoffs und damit die Chance auf die Meisterschaft. Platz Vier bis Zehn werden in den Play-Ins um die übrigen zwei Plätze ringen. Im Osten geht es für die besten zwei Teams weiter zu den Playoffs; derweil winkt einer der vier Mannschaften in den Play-Ins die letzte Playoff-Position.