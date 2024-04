Mehr als ein halbes Jahr nach ihrem Achillessehnen-Riss kehrt Elisabeth Seitz in den Wettkampf-Modus zurück. Die 30-Jährige startet am Wochenende in der Bundesliga. Ihr Olympia-Traum lebt.

Stuttgart - Die deutsche Turn-Rekordmeisterin Elisabeth Seitz wird am Samstag nach mehr als siebenmonatiger Verletzungspause ihr Comeback geben. Die 30-Jährige startet mit dem MTV Stuttgart beim Bundesliga-Wettkampf in Ketsch und vertritt ihr Team dabei an ihrem Paradegerät Stufenbarren, wie sie mitteilte.

„Leute, ich freue mich sooo wahnsinnig“, schrieb Seitz in den sozialen Medien. Die Ärzte und Physiotherapeuten seien zufrieden, erklärte sie. Ihr Fuß sei so weit, dass sie einen leichten Abgang turnen könne.

Die Europameisterin von 2022 hatte sich Anfang September im Training am Boden die rechte Achillessehne gerissen. „Das war mit der schlimmste Tag meiner Karriere“, sagte Seitz rückblickend. Unter anderem hatte sie daraufhin die WM in Belgien einen Monat später verpasst. Seitz hofft noch auf eine Nominierung für Olympia in Paris. Es wären bereits ihre vierten Sommerspiele nach 2012 in London, 2016 in Rio de Janeiro und 2021 in Tokio.