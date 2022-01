Seiders viertes Saisontor reicht nicht für sein Team

Detroit - Eine Aufholjagd der Detroit Red Wings und das vierte Saisontor von Moritz Seider haben in der NHL nicht zum Erfolg gereicht.

Nach vier Gegentreffern im ersten Drittel kam das Team um Eishockey-Nationalspieler Seider am Mittwoch zwei Mal bis auf ein Tor an die Chicago Blackhakws heran, verlor am Ende aber dennoch 5:8. Auch Seiders Treffer zum zwischenzeitlichen 4:6 war zu wenig für den Gastgeber, für den es die zweite Niederlage in Serie war. Beim 5:6 kurz nach Seiders Tor hatte die Mannschaft berechtigte Hoffnung auf den Ausgleich, kassierte mit einem Feldspieler mehr aber gut drei Minuten vor Schluss ohne Torwart das vorentscheidende 5:7.