Eishockey-Star Seider und Eisschnellläufer Klein: Nach Jahren begegnen sich die ehemaligen Schulfreunde bei Olympia wieder. Wie das unerwartete Wiedersehen ablief.

Mailand - Da staunte Moritz Seider, als dem NHL-Verteidiger der Detroit Red Wings im olympischen Dorf in Mailand ein alter Schulfreund über den Weg lief. „Das war schon komisch. Aber dafür lebt man doch diesen Sport“, sagte der Eishockey-Nationalverteidiger am Montag nach seinem ersten Training auf olympischen Eis.

„Ich hatte tatsächlich auch die Gelegenheit, mit einem früheren Klassenkameraden zu sprechen, der Eisschnelllauf macht: Moritz Klein. Mit dem bin ich in Erfurt zusammen in die Schule gegangen“, berichtete Seider strahlend. Der 25 Jahre alte Klein und der 24 Jahre alte Seider gingen demnach in der fünften und sechsten Klasse zusammen zur Schule.

„Ich wusste, dass er da ist, aber wir haben jetzt seitdem nicht mehr gesprochen miteinander und trotzdem haben wir uns wieder erkannt“, sagte Seider weiter. „Wir haben uns in der Mensa gesehen. Und dann war relativ klar, dass wir uns kennen, dann haben wir zusammen die Mittagspause verbracht.“

Seider gehört inzwischen zu den besten Eishockey-Verteidigern der Welt und gilt als Kandidat für die Auszeichnung zum besten NHL-Abwehrspieler der Saison. Klein startet bei den Winterspielen in Mailand über 1.500 Meter.