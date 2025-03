Berlin - Die deutsche Weitspringerin Mikaelle Assani muss nach ihrem heftigen Sturz bei den Hallen-Europameisterschaften operiert werden. „Bei mir wurde ein Riss und ein Teilriss von zwei Sehnen der Hamstrings diagnostiziert“, schrieb die 22-Jährige auf Instagram zu ihrer Oberschenkel-Verletzung.

Hinter ihrer Freiluft-Saison in diesem Jahr steht ein dickes Fragezeichen. Wie der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) mitteilte, wird Assani am Montag in Heidelberg operiert. „Die Diagnose ist sehr bitter, wir hatten alle auf eine weniger schwere Verletzung gehofft“, sagte DLV-Sportvorstand Jörg Bügner.

Im Rollstuhl aus der Halle

Assani war am Wochenende im niederländischen Apeldoorn beim Anlauf zu ihrem letzten Versuch zu Fall gekommen und musste unter Tränen mit einem Rollstuhl aus der Halle gebracht werden. Beim Anlauf war sie bei voller Geschwindigkeit in der Kunststoffbahn hängen geblieben und konnte sich nicht mehr abfangen.

„Das ist meine erste größere Verletzung und markiert den Beginn eines neuen Kapitels in diesem Buch namens Leben“, schrieb die Leichtathletin weiter und dankte ihren Freunden und Familie für die Unterstützung.