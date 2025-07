Weltrekordler Lukas Märtens geht bei der Schwimm-WM in Singapur mit viel Selbstvertrauen an den Start. Dem Olympiasieger fehlt noch eine ganz spezielle Medaille in seiner Sammlung.

Berlin - Olympiasieger Lukas Märtens nimmt seine Favoritenrolle bei den Schwimm-Weltmeisterschaften (11. Juli bis 3. August) in Singapur gerne an. „Ich mag es, der Gejagte zu sein“, sagte der 23 Jahre alte Magdeburger im Interview der „Augsburger Allgemeine“. Mitte April war Märtens in Stockholm als erster Mensch die 400 Meter Freistil unter 3:40 Minuten geschwommen und hatte in 3:39,96 Minuten den fast 16 Jahre alten Weltrekord von Paul Biedermann um elf Hundertstelsekunden verbessert.

Bei den Titelkämpfen in Singapur rechnet sich Märtens gute Chancen auf Edelmetall aus. Ein WM-Titel fehlt dem Goldmedaillengewinner von Paris allerdings noch: „Es wäre wohl unglaubwürdig zu sagen, dass ich nur ins Finale kommen will. Ich will eine ähnliche Zeit wie in Stockholm noch mal schwimmen, dann kann man auf jeden Fall über eine Medaille reden“, sagte der Top-Athlet selbstbewusst. „Ich muss mich einfach auf mich konzentrieren, um das abzurufen, was ich kann.“

Märtens: „Den Olympiasieg wird nichts toppen“

Der Weltrekord von Stockholm hat einen enormen Stellenwert für den Magdeburger. „Den Olympiasieg wird nichts toppen - es sei denn, es kommt noch einer dazu. Der Weltrekord kommt direkt dahinter“, sagte Märtens. „Die ganzen WM- oder EM-Medaillen sind alle gut und haben mich alle auf diesem Weg begleitet und bestärkt.“