Schumacher hat erneut Formel-1-Punkte im Blick

Le Castellet - Mick Schumacher will auch in seinem dritten Formel-1-Rennen nacheinander Zählbares mitnehmen.

„Wir können hoffentlich ein paar mehr Punkte holen“, sagte der 23-Jährige vor dem Großen Preis von Frankreich in Le Castellet. Zuletzt in Österreich hatte Schumacher in seinem Haas-Rennwagen als Sechster das beste Resultat seiner jungen Karriere eingefahren. Zuvor hatte es auch in Großbritannien als Achter zu einem Top-Ten-Resultat gereicht. Es waren die ersten Zähler seiner Formel-1-Laufbahn.

Lob von Vettel

„Ich freue mich sehr für Mick“, sagte sein deutscher Kollege Sebastian Vettel zur Steigerung Schumachers vor dem nächsten Rennen an diesem Sonntag (15.00 Uhr/Sky) am Mittelmeer: „Er hatte einen unglücklichen Start.“ Die Kritik am Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher sei „insgesamt nicht gerechtfertigt“ gewesen, nachdem dieser sich einige unnötige Fehler geleistet hatte. „Er hat jetzt die Resultate, die er sich verdient hat“, sagte Vettel.

Schumacher selbst fehlte am Mittwoch bei der Auszeichnung seines Vaters mit dem Staatspreis Nordrhein-Westfalens, der höchsten Auszeichnung des Landes, in Köln. Er habe sich aufgrund von Problemen mit dem Magen nicht wohlgefühlt und verzichtete auf den Trip nach Deutschland, während Mutter Corinna und Schwester Gina die Ehrung in Empfang nahmen. „Es war schön, das zu sehen. Ich bin sehr stolz auf meinen Vater“, sagte Mick Schumacher, sein Einsatz in Frankreich sei auch nicht gefährdet: „Mir geht es schon ein bisschen besser.“