Winterstürme bringen in Buffalo viel Schnee. Ein Spiel der NFL wird deshalb verlegt.

Buffalo - Das Spiel der National Football League zwischen den Buffalo Bills und den Pittsburgh Steelers ist wegen des Winterwetters in der Region von Sonntag auf Montag verlegt worden. Bis Montagmorgen wird vor schweren Winterstürmen mit starkem Schneefall gewarnt.

Die Entscheidung, das Spiel zu verschieben, sei in Absprache mit der Gouverneurin des Bundesstaates New York, Kathy Hochul, sowie den beiden Vereinen getroffen worden, teilte die NFL mit. Die Begegnung soll nun am Montagabend um 22.30 Uhr (MEZ) starten.

Für die Nacht von Samstag auf Sonntag hatten die Bills bereits Freiwillige gesucht, die für 20 Dollar die Stunde das Stadion vom Schnee befreien. Doch nun werden Schneemassen mit bis zu 90 Zentimetern Höhe und Windgeschwindigkeiten über 100 Stundenkilometern erwartet. Meteorologen prognostizieren, dass das Reisen praktisch unmöglich sei.