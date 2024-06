Paris - Tennis-Ikone Boris Becker hält die Dreifach-Belastung von Stefanos Tsitsipas bei den French Open für wenig professionell. „Du hast noch nie ein Grand Slam gewonnen, du hast wieder eine Topform, die gewinnst Monte-Carlo, du bist jetzt im Viertelfinale gegen Carlos Alcaraz – und dann verlierst du Zeit und Kraft mit einem Doppel und mit einem Mixed in den nächsten Tagen? Also, der ist schlecht beraten, sorry“, sagte der sechsmalige Grand-Slam-Turniergewinner bei Eurosport.

Der griechische Tennisstar Tsitsipas spielte im Anschluss an seinen Achtelfinalsieg in vier Sätzen gegen den Italiener Matteo Arnaldi noch das Doppel mit Bruder Petros. Beide gewannen mit 7:6 (11:9), 6:4 gegen Denys Molchanov (Ukraine) und John-Patrick Smith (Australien). Am Montag steht sein Zweitrundenmatch im Herren-Doppel und sein mit Spannung erwarteter Auftritt im Mixed-Doppel mit seiner spanischen Freundin Paula Bardosa auf dem Programm.

Warum er sich diese enorme Belastung antue, war der Weltranglisten-Neunte während des Turniers gefragt worden. „Es hat alles mit Liebe zu tun. Die Möglichkeit zu haben, Liebe und Tennis zu verbinden, ist wirklich außergewöhnlich“, hatte der 25-Jährige geantwortet.

Becker: „Es macht keiner außer Tsitsipas“

Eine Aussage, die Becker lächelnd kommentierte: „Ich bin der Erste der versteht, wenn man aus Liebe Dinge macht, die man mit normalem Menschenverstand nicht machen würde.“ Für die Titelambitionen des French-Open-Finalisten von 2021 sei die Dreifach-Belastung aber kontraproduktiv. „Es macht keiner außer Tsitsipas.“

Auch Ex-Spieler Philipp Kohlschreiber meinte mit Blick auf Tsitsipas' schweres Viertelfinalmatch gegen den Weltranglistendritten Carlos Alcaraz: „Da brauchst du jeden Funken Energie. Deswegen macht es keinen Sinn.“

Das Liebes-Comeback von „Tsitsidosa“ sorgt während der French Open für viele Schlagzeilen. Die beiden Tennisstars Tsitsipas und Badosa hatten sich vor Wochen getrennt, dann aber kurz vor dem Grand-Slam-Turnier verkündet, wieder zusammen zu sein.