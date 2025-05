Wer ist besser? Schach-Genie Magnus Carlsen oder „die Welt“. In einem spektakulären Duell fällt die Antwort wohl anders aus, als zuvor erwartet.

Berlin - In einem gigantischen Online-Schachduell gegen 140.000 Menschen weltweit kann Superstar Magnus Carlsen wohl nicht mehr gewinnen. „Im Moment steuern wir auf ein Remis durch Dauerschach zu“, erklärte der 34 Jahre alte Norweger am Freitag. Das vom Branchenportal Chess.com veranstaltete Duell „Magnus Carlsen gegen die Welt“ startete bereits am 4. April. Für einen Zug haben beide Seiten 24 Stunden Bedenkzeit, Team Welt stimmt über jeden Zug ab.

„Ich hatte das Gefühl, dass ich zu Beginn der Eröffnung etwas besser stand, dann habe ich vielleicht nicht mehr so präzise gespielt“, analysierte Carlsen. „Ehrlich gesagt haben sie mir seitdem keine einzige Chance mehr gegeben. Also denke ich, dass es jetzt nur noch auf das Remis zugeht.“ Chess.com hatte einen deutlichen Sieg des fünffachen Weltmeisters vorausgesagt.

Partie im Freestyle-Modus

Die Partie findet im Freestyle-Modus statt, bei der Läufer, Springer, Türme, Damen und Könige zufällig auf dem Brett verteilt werden, während die Bauern von ihren üblichen Plätzen starten. Die Version ist beliebt, weil sie den Spielerinnen und Spielern erlaubt, kreativ zu sein und das Auswendiglernen zu vermeiden.

„Insgesamt hat 'die Welt' von Anfang an sehr, sehr solides Schach gespielt“, meinte Carlsen. „Vielleicht hat sie nicht die kühnsten Optionen gewählt, sondern sich eher an das normale Schach gehalten - was nicht immer die beste Strategie ist. Aber diesmal hat es gut funktioniert.“

Im vergangenen Jahr hatte der indische Großmeister Viswanathan Anand sein Match gegen „die Welt“ gewonnen, allerdings „nur“ gegen rund 70.000 Spieler.