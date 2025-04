Magdeburg - Titelverteidiger SC Magdeburg hat in der Handball-Bundesliga gegen die Rhein-Neckar Löwen einen 30:27 (13:11)-Heimsieg gefeiert. Der SCM bleibt mit elf Minuspunkten weiter nur einen Zähler hinter dem Topduo Füchse Berlin und MT Melsungen.

Die Nordhessen setzten sich nach einigen Schwierigkeiten mit 26:25 (9:11) gegen den VfL Gummersbach durch. Nach einem 25:21 (57. Minute) gelang der MT nur noch ein Treffer. Der THW Kiel feierte vor allem dank seiner starken Rückraumreihe einen 36:29 (19:14)-Auswärtserfolg über Frisch Auf Göppingen. Berlin empfängt am Sonntag (15.00 Uhr/Dyn) den Tabellendritten TSV Hannover-Burgdorf zum Top-Duell.

Torwart Sergey Hernandez als großer Magdeburger Rückhalt

Der SCM arbeitete sich dank der Paraden von Torhüter Sergey Hernandez ins Spiel und führte nach neun Minuten erstmals (4:3). Beide Teams leisteten sich immer wieder Konzentrationsaussetzer, doch Magdeburg brachte eine Führung in die Pause. Auch in der zweiten Halbzeit blieben die Fehler fester Bestandteil der Partie. Dann setzte sich Magdeburg per 4:0-Lauf ab (22:16/43.). Die Löwen wechselten auf ein Sieben-gegen-Sechs und verkürzten auf 24:26 (51.). Magdeburg fing sich aber rechtzeitig und fuhr so den verdienten Sieg ein.