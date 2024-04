Jelena Rybakina wird beim Tennis-Turnier in Stuttgart Nachfolgerin von Vorjahressiegerin Iga Swiatek. Im Endspiel lässt sie dem Favoritenschreck kaum eine Chance.

Rybakina kürt sich zur Siegerin im Finale in Stuttgart

Gewann das Finale des WTA-Turniers in Stuttgart: Jelena Rybakina.

Stuttgart - Die ehemalige Wimbledonsiegerin Jelena Rybakina hat zum ersten Mal das Sandplatz-Tennisturnier in Stuttgart gewonnen. Die Nummer vier der Welt setzte sich im Endspiel des Hallenevents verdient 6:2, 6:2 gegen die ungesetzte ukrainische Überraschungsfinalistin Marta Kostjuk durch. In nur 69 Minuten entschied sie das Finale für sich.

Damit kürte sich Rybakina zur Nachfolgerin der polnischen Weltranglistenersten Iga Swiatek. Für ihren insgesamt achten Titel wurde die Kasachin mit einem Preisgeld von 123.480 Euro und einem Sportwagen belohnt.

Rybakinas Power hatte am Vortag auch Swiatek zu spüren bekommen. Nach ihren beiden Titeln 2022 und 2023 verlor Swiatek im Halbfinale gegen Rybakina zum ersten Mal in Stuttgart. Kostjuk hatte auf dem Weg ins Endspiel drei Top-Ten-Spielerinnen in Serie besiegt, im Halbfinale behauptete sie sich gegen die tschechische Wimbledonsiegerin Marketa Vondrousova.