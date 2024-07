Paris - Rund 300 Polizistinnen und Polizisten aus Deutschland werden bei den Olympischen Spielen im Einsatz sein. Dies bestätigte Bundesinnenministerin Nancy Faeser der „Rheinischen Post“ (Freitag). „In Paris liegt natürlich ein besonders starker Fokus auf der Sicherheit. Die französischen Behörden erhalten dabei große Unterstützung aus Deutschland“, sagte die SPD-Politikerin.

Mit ihrem französischen Amtskollegen Gérald Darmanin habe sie vereinbart, dass „etwa 200 Beamtinnen und Beamte der Bundespolizei und etwa 100 Polizeikräfte aus den Ländern“ während der Sommerspiele in Frankreich im Einsatz sein werden. Zudem habe sie an der deutsch-französischen Grenze „für die kommenden Wochen auch weiter Binnengrenzkontrollen angeordnet, um für ein Höchstmaß an Sicherheit zu sorgen“, sagte Faeser.

Französische und deutsche Sicherheitsbehörden würden eng und vertrauensvoll zusammenarbeiten, so Faeser. „Das gilt für alle denkbaren Gefahren von Terrorismus und Gewaltkriminalität bis hin zu hybriden Bedrohungen wie Cyberattacken“, sagte die 54-Jährige. Allein bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele heute Abend in Paris werden etwa 45.000 Sicherheitskräfte im Einsatz sein.