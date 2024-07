Paris - Das Rugby-Nationalteam hat Gastgeber Frankreich bei den Olympischen Spielen die erste Goldmedaille beschert. Die Mannschaft um Starspieler Antoine Dupont setzte sich im Finale des 7er-Rugby-Turniers überraschend mit 28:7 gegen Fidschi durch. Die Partie fand vor fast 70.000 Zuschauern im Pariser Stade de France statt. Fidschi war 2016 und 2021 Olympiasieger geworden und bei Olympischen Spielen bislang ungeschlagen.

Frankreichs geschäftsführende Sportministerin Amélie Oudéa-Castera gratulierte dem Team auf X. „Unmöglich ist nicht französisch“, schrieb sie und verwies auf den historischen Erfolg gegen das starke Team aus Fidschi. „Folge deinen Träumen, für immer die Ersten.“

Zuvor hatten die Judoka Luka Mkheidze und Shirine Boukli am Tag nach der offiziellen Eröffnung die ersten beiden Medaillen für Frankreich bei den Sommerspielen geholt. Mkheidze gewann in der Gewichtsklasse bis 60 Kilogramm Silber, Boukli in der Klasse bis 48 Kilogramm Bronze. „Bravo an unsere Judoka“, schrieb Frankreichs Präsident Emmanuel Macron auf X. Die Medaille von Boukli sei die „erste in einer langen Serie“.