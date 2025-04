Es sollte seine Einstimmung auf das Jahr sein - nun wird nichts draus. Patrick Lange ist verletzt, ein Start beim Ironman Texas nicht möglich. Dabei hat er so gute Erinnerungen an das Rennen.

The Woodlands - Ironman-Weltmeister Patrick Lange hat schweren Herzens seinen Start bei einem seiner Lieblingsrennen absagen müssen. Der dreimalige Hawaii-Champion aus Hessen wird nicht wie geplant am 26. April beim Ironman Texas antreten. „Das ist nicht das Update, das ich gern mit euch teilen wollte, aber es ist das richtige angesichts einer langen Saison, die noch kommt“, schrieb der Triathlon-Profi bei Instagram.

Risiko wäre einfach zu groß

Lange schilderte, dass er seit drei Wochen Schmerzen im Bein habe und kaum laufen könne. Eine MRT-Untersuchung habe eine Entzündung in der Adduktorensehne gezeigt. „Es war klar, dass ein Rennen nicht infrage kommt“, schrieb der 38-Jährige weiter. „Das Risiko, dass daraus ein langfristiges Problem wird, ist einfach zu groß.“ Gesundheit gehe vor.

Lange hatte 2016 in The Woodlands seinen ersten Ironman-Sieg überhaupt gefeiert. Im vergangenen Jahr gewann er dort erneut, allerdings erst nachträglich. Der Erstplatzierte aus Mexiko war wegen Dopings disqualifiziert worden.

Zwei WM-Starts geplant

Bei seinem Saisonauftakt über die halbe Ironman-Distanz hatte Lange Anfang April im kalifornischen Oceanside Platz 17 belegt. Höhepunkte sind in diesem Jahr neben dem Heim-Ironman in Frankfurt über 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen die WM im September in Nizza und die 70.3-WM in Marbella im November. Dafür muss sich Lange allerdings qualifizieren.