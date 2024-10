Mexiko-Stadt - WM-Spitzenreiter Max Verstappen hat am Auftakttag des Großen Preis von Mexiko-Stadt mit schweren Problemen zu kämpfen gehabt. Der 27 Jahre Formel-1-Titelverteidiger konnte im zweiten Freien Training nicht mal eine Runde auf Zeit fahren. „Ein Tag zum Vergessen“, kommentierte er.

Nach einem Schaden schon in der ersten Einheit, in der er auf Platz vier gefahren war, musste der Unterboden am Red Bull des dreimaligen Weltmeisters gewechselt werden. Red Bull und Verstappen fehlen damit wertvolle Daten für die Qualifikation an diesem Samstag (23.00 Uhr MESZ/Sky) und das Rennen am Sonntag (21.00 Uhr MEZ/Sky).

Zudem dürfte der neuerliche Rückschlag für den dreimaligen Weltmeister und Mexiko-Sieger der vergangenen drei Jahre auch seinem WM-Widersacher Lando Norris Mut machen. Der Brite, der im WM-Klassement 57 Punkte Rückstand auf Verstappen hat, wurde im zweiten Training Fünfter, im ersten hatte er ausgesetzt zugunsten eines Nachwuchspiloten.

Heftiger Unfall von Russell

Die Bestzeit fuhr im Autodrómo Hermanos Rodríguez Carlos Sainz im Ferrari. Teamkollege Charles Leclerc, der zuletzt in Austin vor dem Spanier den Großen Preis der USA gewonnen hatte, wurde Vierter. Auf Platz zwei kam Oscar Piastri im zweiten McLaren vor Yuki Tsunoda im Racing Bull. Nico Hülkenberg wurde Zwölfter.

Eine besonders bittere zweite Einheit erlebte George Russell. Der 26 Jahre alte Brite hatte im Mercedes in der ersten Session die schnellste Runde gedreht, ehe er in Teil zwei des Auftakttages die Kontrolle über den Wagen verlor und mit großer Wucht in die Reifenstapel krachte. Der Unfall löste eine längere Unterbrechung aus, Russell blieb aber unverletzt.