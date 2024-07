Als bester Sprinter geht Mark Cavendish in die Tour-Geschichte ein. Seine letzte Frankreich-Rundfahrt beendet der Brite auf einem besonderen Platz.

Nizza - Radsport-Star Mark Cavendish beendet seine letzte Tour de France als Letzter. Der Rekord-Etappensieger der Frankreich-Rundfahrt war beim abschließenden Einzelzeitfahren langsamer als sein bis dahin letztplatzierter Teamkollege Davide Ballerini und übernahm die sogenannte Rote Laterne. Auf die Frage, ob dies das letzte Rennen seiner Karriere gewesen sei, antwortete der 39-Jährige: „Sehr wahrscheinlich.“

„Ich bin ohne Druck über die Ziellinie gefahren, ich konnte das einfach genießen“, sagte Cavendish. „Ich war sehr glücklich, so eine Karriere gehabt zu haben. Ich habe meinen Traum gelebt. Man sieht immer den Erfolg und Fotos von Siegen, aber nur selten das, was dahintersteckt. Aber gerade das ist das Größte, was mir dieser Sport gegeben hat.“

Umarmung für die Kinder, Kuss für die Frau

In Nizza fuhr Cavendish winkend und lächelnd über die Ziellinie, tausende Zuschauer applaudierten dem wohl besten Sprinter der Tour-Geschichte. Im Ziel umarmte Cavendish seine Söhne Casper und Frey sowie Tochter Delilah. Für Ehefrau Peta Todd gab es einen langen Kuss, nur der erst ein Jahr alte Sohn Ashford fehlte.

Cavendish hatte mit seinem Erfolg auf der fünften Etappe in Saint-Vulbas mit seinem 35. Etappensieg eine Bestmarke aufgestellt und die belgische Ikone Eddy Merckx überholt. Insgesamt nahm der Brite 15 Mal an der Tour de France teil.