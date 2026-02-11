Mit hauchdünnem Rückstand geht das deutsche Rodel-Duo Dajana Eitberger und Magdalena Matschina in den Finallauf. Gold ist bei der olympischen Premiere der neuen Disziplin noch drin.

Cortina d'Ampezzo - Die Rodlerinnen Dajana Eitberger und Magdalena Matschina liegen zur Halbzeit der olympischen Premiere im Doppelsitzer auf Platz zwei. Das mit Startnummer sechs ins Rennen gegangene Duo verlor nach einer Bandenberührung oben am Start kostbare Zeit, wusste aber im unteren Bereich zu überzeugen. So liegen die 35 Jahre alte Eitberger vom RC Ilmenau und die 15 Jahre jüngere Partnerin Matschina vom SV Bad Feilnbach nur 0,022 Sekunden hinter den führenden Italienerinnen Andrea Vötter und Marion Oberhofer.

Dritte vor dem abschließenden zweiten Lauf sind die im Weltcup führenden Weltmeisterinnen Selina Egle und Lara Kipp aus Österreich. Das Duo leistete sich eine Bandenberührung, konnte den Schlitten aber abfangen.