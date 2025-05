Vaires-sur-Marne - Ricarda Funk hat ihren Frieden mit dem olympischen Kanuslalom-Kanal in Vaires-sur-Marne bei Paris geschlossen und ist zum vierten Mal Europameisterin im K1. Die 33-Jährige vom KSV Bad Kreuznach setzte sich mit einer Glanzleistung und 3,23 Sekunden Vorsprung vor der Tschechin Gabriela Satkova durch. Dritte wurde Zusana Pankova aus der Slowakei.

„Es ist einfach nur geil, ein anderes Wort fällt mir nicht ein“, sagte Funk nach ihrer rasanten Fahrt durch den Stangenwald. „Ich habe es visualisiert, dass ich einen Flow habe, dass ich ihn finden werde, ohne ihn gesucht zu haben. Ich kann Frieden schließen mit der Strecke, ich kann Frieden schließen mit Olympia. Ich habe gezeigt, was ich drauf habe“, sagte die Olympiasiegerin von Tokio.

Bei den Spielen in Paris war Funk auf Medaillenkurs gewesen, ehe sie knapp am Tor 20 vorbeigefahren war und eine 50-Sekunden-Strafe erhielt. Danach war die in Augsburg trainierende Athletin in Tränen aufgelöst gewesen und brauchte lange, um dieses Trauma zu verarbeiten. „Dieses verflixte Tor 20 gab es diesmal nicht, jetzt war es ein Aufwärtstor“, berichtete Funk.