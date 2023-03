Rennen um Playoffs in LoL-Liga Prime League bleibt eng

BIG in besserer Ausgangslage

Zum Ende der regulären Saison steht in der LoL-Liga Prime League ein Playoff-Platz auf dem Spiel.

Berlin - Nur ein Teilnehmer wird für die Playoffs der League-of-Legends-Liga Prime League noch gesucht. Vor dem letzten Spieltag hat BIG einen Vorteil, entscheidend wird aber das direkte Duell gegen Gamerlegion.

„Wir haben angefangen als dieses Hau-Drauf-Team. Wir haben versucht zu fliegen, bevor wir laufen können“, sagte BIGs Tom „Rulfchen“ Ruckh im Interview nach dem Sieg gegen Eintracht Frankfurt. „Wir haben uns verbessert in diesem Split. Ich erkenne uns nicht wieder, aber es war harte Arbeit und ich bin so froh, dass sich das auszahlt und dass wir die Chance haben, die Playoffs zu sichern.“

Fünf Teams stehen bereits sicher in den Playoffs, zwei kämpfen noch um den letzten Platz. Mit einem Sieg steht BIG mit einem Punkt mehr nun knapp vorn. Eintracht Frankfurt verabschiedete sich mit der Niederlage dagegen aus dem Rennen.

Gamerlegion hatte einen Vorsprung aus der Vorwoche wieder verspielt, könnte am Dienstag im direkten Duell gegen BIG aber wieder gleichziehen. Dann würde ein Tiebreaker bestimmen, wer noch in die Playoffs einzieht und weiter Chancen auf das Offline-Finale in Berlin hat.