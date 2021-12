Rad-Star Roglic verlängert vorzeitig bei Jumbo-Visma

Marco Alpozzi/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Amsterdam - Radsport-Star Primoz Roglic hat seinen Vertrag beim niederländischen Team Jumbo-Visma vorzeitig bis 2025 verlängert. Das teilte der Rennstall mit.

Der 32 Jahre alte Slowene war ursprünglich noch bis 2023 an die Mannschaft gebunden, bei der der deutsche Ex-Profi Grischa Niermann als Sportlicher Leiter arbeitet. „Ich möchte mich in bestimmten Bereichen noch entwickeln und bin dafür am richtigen Ort“, sagte Roglic.

Der Jumbo-Kapitän hat eine emotionale Saison hinter sich. Als einer der großen Favoriten war Roglic bei der Tour de France gestürzt und musste aufgeben. Nach einer Pause gewann er das olympische Einzelzeitfahren in Tokio und danach zum dritten Mal nacheinander die Spanien-Rundfahrt. Sein großes Ziel bleibt jedoch der Tour-Sieg, den sich sein Landsmann Tadej Pogacar in den vergangenen beiden Jahren sicherte.