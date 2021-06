Problemloser Auftaktsieg für Zverev in Wimbledon

London - Alexander Zverev hat ohne Probleme die zweite Runde in Wimbledon erreicht. Der beste deutsche Tennisprofi startete am Dienstag mit einem 6:3, 6:4, 6:1-Erfolg über den niederländischen Qualifikanten Tallon Griekspoor.

Zverev machte den ungefährdeten Erfolg über den 124. der Weltrangliste nach 1:29 Stunden perfekt. In der zweiten Runde des auf Rasen ausgetragenen Grand-Slam-Turniers in London trifft Zverev auf den Amerikaner Tennys Sandgren oder den Slowaken Norbert Gombos. Der 24 Jahre alte Hamburger ist in Wimbledon an Nummer vier gesetzt.